Телеканалы с 1 января имеют право требовать от операторов плату за вещание

КИЕВ, 1 янв — РИА Новости Украина. Общеукраинские коммерческие телеканалы с 1 января получают право требовать от операторов кабельного телевидения плату за трансляцию их контента. 1 января вступает в силу закон Украины №1663-VIII, уточняющий условия распространения программ телерадиоорганизаций в составе универсальной программной услуги (УПУ).

Данный законодательный акт по-новому толкует понятие УПУ, а именно как "перечень телерадиопрограмм, получение которых всеми абонентами провайдера программной услуги является обязательным". В этот перечень отныне входят:

1) ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (до его создания – Национальная телекомпания Украины, вещающая под брендом "UA:ПЕРШИЙ");

2) местные и региональные телерадиоорганизации, которые вещают в пределах не более одной области (или исключительно в пределах Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя) и в соответствии с лицензиями на вещание осуществляют эфирное телевещание или цифровое вещание с использованием радиочастотного ресурса на территории расположения соответствующей многоканальной телесети провайдера программной услуги, при условии, что такие телерадиоорганизации не ретранслируют программы других вещателей;

3) парламентский телеканал "Рада".

Согласно новому закону, провайдер обязан обеспечить всем абонентам возможность получения программ УПУ, при этом для их распространения не нужно заключать договоры с соответствующими телекомпаниями.

Перечень программ УПУ утверждается Национальным советом Украины по вопросам телевидения и радиовещания для населенного пункта (села, поселка, города, района, области, всей Украины), на территории которого осуществляет деятельность провайдер программной услуги, с учетом вида технологии, используемой для осуществления такой деятельности. Также Нацсовету поручено в течение двух месяцев со дня опубликования (8 ноября 2016 г.) вступившего в силу закона утвердить и обнародовать перечень программ УПУ.

Новые условия распространения телепрограмм в составе универсальной программной услуги фактически означают, что общенациональные коммерческие телеканалы исключаются из состава УПУ и переходят на договорные отношения с провайдерами, а значит – получают право требовать от последних плату за вещание в телесетях. Это в свою очередь может повлечь за собой подорожание услуг платного телевидения для абонентов.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада Украины усовершенствовала механизм применения санкций в отношении телеканалов.