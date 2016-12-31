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На борту рухнувшего Ту-154 была уроженка Украины

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Крушение Ту-154. Расследование (106)

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Уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева имела российское гражданство, была анцовщицей в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова почти 10 лет, сообщила ее мать.
Уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева, погибшая при крушении Ту-154 возле Сочи
Фото из соцсетей

КИЕВ, 31 дек — РИА Новости Украина. Среди жертв крушения российского самолета Ту-154 была уроженка Снежного Донецкой области Надежда Игнатьева. 

Поисковые работы в районе крушения ТУ-154 Минобороны РФ
МЧС РФ | Перейти в фотобанк
Основная фаза поисковой операции на месте крушения Ту-154 завершена

Она была танцовщицей в Ансамбле песни и пляски Российской армии имени Александрова почти 10 лет, имела российское гражданство. Об этом в комментарии hromadske.ua сообщила мать погибшей Валентина Марченкова.

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Ее муж также работает в ансамбле, но в самолете его не было. У Надежды осталась четырехлетняя дочь.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

 

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