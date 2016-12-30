Пашинский: Украина обошла РФ в ракетном оружии

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. В Украине разработано ракетное оружие, которым пока еще не располагает Россия, заявил председатель Комитета ВР по вопросам национальной безопасности и обороны Сергей Пашинский, передает 5 канал.

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"Мы начали новые программы. И я абсолютно хочу проинформировать, что за год мы сделали уникальные вещи… Я ответственно заявляю, мы обошли Россию в этом типе оружия. Сейчас заканчиваются государственные испытания и в следующем году уже предусмотрена закупка в части, которые будут этим пользоваться", – отметил он.

Напомним, в начале декабря Украина провела учения Воздушных сил ВСУ близ Крыма, во время которых проводились воздушные стрельбы. Как подчеркнули в ВСУ, они намерены и в дальнейшем проводить ракетные испытания у административной границы Крыма.