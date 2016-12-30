Экс-министр обороны Лебедев объявлен в розыск

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Генеральная прокуратура Украины объявила в розыск бывшего министра обороны Павла Лебедева по подозрению в содействии правоохранителям при разгоне митингующих в ходе беспорядков в Киеве в 2014 году, передает в пятницу агентство "Українськi новини".

По данным агентства, департамент специальных расследований рассматривает уголовное дело по подозрению экс-министра обороны в том, что он в составе преступной организации бывшего президента Виктора Януковича, используя свое служебное положение, содействовал правоохранителям в подавлении протестов в ходе Евромайдана. Лебедева подозревают в совершении правонарушения по статье "участие в преступной организации, созданной с целью совершения тяжкого или особо тяжкого преступления".

"В связи с неустановлением местонахождения подозреваемого он объявлен в розыск", — передает агентство со ссылкой на сообщение Генпрокуратуры.

В сообщении отмечается, что специальное (заочное) расследование в отношении Лебедева провести нельзя, так как законодательство не предусматривает такой возможности для подозреваемых по указанной статье. Кроме того, не арестовано имущество экс-министра, так как в его деле не заявлен гражданский иск, не установлен ущерб и не предусмотрена конфискация имущества.

Согласно закону, процедура заочного осуждения может быть применена к подозреваемым, если они скрываются от следствия за рубежом.

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Главная киевская площадь — Майдан Незалежности — была занята сторонниками евроинтеграции 21 ноября 2013 года, сразу после заявления правительства Николая Азарова о приостановке подписания Соглашения об ассоциации с ЕС. Позже Майдан стал эпицентром противостояния силовиков и активистов. Результатом столкновений стали десятки человеческих жертв с обеих сторон. Тогдашний президент Украины Виктор Янукович и экс-сотрудники "Беркута" отрицают свою причастность к убийствам.