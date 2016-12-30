Омбудсмен: трем переданным ДНР пленным не вернули паспорта

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Киев не вернул паспорта трем из 10 пленных, переданных самопровозглашенной Донецкой народной ресупблике, заявила омбудсмен ДНР Дарья Морозова, передает РИА Новости.

В четверг Киев передал представителям Донбасса 15 пленных, 10 из них — ДНР, пять — ЛНР.

"Из тех 10 граждан, которых передали Донецкой народной республике, у троих нет паспортов. Учитывая громкие вчерашние заявления представителей Украины о том, что освобожденные граждане смогут свободно въезжать на территорию, подконтрольную украинским властям, я удивлена, как сможет гражданин, зарегистрированный в Красногоровке пересечь линию разграничения с Украиной без паспорта и вернуться в собственный дом", — сказала журналистам Морозова.

Она напомнила, что представители Киева на последней в 2016 году встрече гуманитарной подгруппы в Минске обещали, что у каждого из переданных республикам будет акт о помиловании и паспорт. "Я в очередной раз призываю украинскую сторону выполнять данные обещания, а не делать голословные заявления для собственного пиара. Если украинская сторона действительно желает урегулировать конфликт на территории Донбасса, нужно полностью выполнить каждый пункт минских договоренностей", — добавила Морозова.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.