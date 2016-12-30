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Завершено следствие по расстрелу полицейских в Днепре, дело идет в суд

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Резонансные преступления: убийство патрульных в Днепре (432)

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По словам начальника Днепропетровского областного управления полиции Игоря Репешко, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы.
Убийство полицейских в Днепре. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 30 дек — РИА Новости Украина. Дело по расстрелу патрульных полицейских в Днепре передают в суд, сообщил начальник Днепропетровского областного управления полиции Игорь Репешко, передает Радио Свобода.

Погибшие в Днепре патрульные полицейские Ольга Макаренко и Артем Кутушев
dnepr.info
Убийство в Днепре: обнародовано видео с нагрудной камеры патрульного

По его данным, проблем с доказательной базой в деле нет.

"Проблем с доказательной базой там нет. Думаю, после новогодних праздников все материалы расследования будут переданы", – отметил Репешко.

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Утром в воскресенье, 25 сентября, в Днепре двое патрульных остановили мужчину за нарушение ПДД. Злоумышленник открыл стрельбу по патрульным. В результате полицейский Артем Кутушев погиб на месте, его напарница Ольга Макаренко скончалась на операционном столе. В убийстве патрульных полицейских в Днепре подозревают Александра Пугачева, бывшего бойца спецроты МВД "Торнадо", который находился в розыске за совершение других тяжких преступлений. Во время перестрелки с патрульными Пугачев был ранен. Ранее Пугачев был арестован на два месяца.

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