КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Представитель Киева в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ирина Геращенко подтвердила передачу ополченцам 15 пленных.

Ранее Геращенко заявила, что власти намерены передать ополченцам 15 человек, чтобы разблокировать процесс обмена пленными.

Ирина Геращенко, facebook Передача пленных

Ирина Геращенко, facebook Передача пленных

"Украинская сторона передала в одностороннем порядке, как жест доброй воли, как гуманитарную акцию, 15 лиц, совершивших преступления, для разблокирования процесса освобождения заложников", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Ирина Геращенко, facebook Передача пленных

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.