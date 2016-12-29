Работа пункта пропуска с Польшей "Угринов - Долгобичув" продлена на полгода

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Погранслужбы Украины и Польши продлили работу пешеходного пункта пропуска "Угринов — Долгобичув" до 30 июня 2017 года.

"Пограничные ведомства Украины и Польши согласовали срок продления на 6 месяцев — до 30 июня 2017 года — пилотного проекта, по которому в пункте пропуска "Угринов — Долгобичув" осуществляется оформление лиц, пересекающих украинско-польскую границу в пешем порядке", — сообщает Погранслужба Украины.

Пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов – Долгобичув" был введен 1 июля 2015 года.

Продление срока реализации этого пилотного проекта будет способствовать дальнейшему развитию добрососедских отношений жителей приграничья Украины и Польши, отметили в Госпогранслужбе.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" с 23 декабря из Киева в польский Пшемысль запустила ежедневный скоростной поезд "Интерсити+".