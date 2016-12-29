Нардеп от НФ забрал подарок детям после проигрыша на выборах

КИЕВ, 29 дек — РИА Новости Украина. Народный депутат от фракции "Народный фронт" Александр Кодола забрал подаренную жителям села Володькова Дивыця в Новосовском районе Черниговской области детскую площадку после проигрыша его политсилы на выборах в местной территориальной громаде.

О действиях парламентария сначала сообщил местный дачник Александр Альбинский на своей страницы Facebook. Его возмутил поступок Кодолы, особенно тем, что площадку он забрал 19 декабря в День Святого Николая.

"В Черниговской области есть красивое село Володькова Дивыця (бывшие Красные Партизаны). Это большой населенный пункт, почти городок, на территории которого нет ни одной нормальной детской площадки, и вот этот кадр от партии "Народный фронт", который баллотировался в этом округе, не просто обещал новую площадку, он ее даже привез. Привез качельки, горку, песочницу, еще какие-то элементы, выгрузил, а когда узнал, что там с выборами пролетел, погрузил все обратно и увез! И не просто увез, он увез детскую мечту в день Святого Николая", — пишет Альбинский.

Данное событие подтвердил заместитель сельского главы Валерий Кириченко в комментарии движению "Чесно", добавив, что община села обращалась с просьбой к депутату установить детскую площадку и даже собирала подписи.

"Они нам год обещали детскую площадку. Потом привезли ее сразу перед выборами в территориальную общину, даже не устанавливали, а после выборов – приехали и забрали… А нам теперь говорят – "Вам не будем ставить". Я лично звонил помощнику Кодолы. И это за деньги государственные — это не его деньги. У нас местные выборы были 18 декабря", — подчеркнул Кириченко.

Помощник Александра Кодолы Николай Кравченко на просьбу прокомментировать действия депутата ответил, что ничего не знает и без согласования с руководством вообще не уполномочен обсуждать данную тему.

Напомним, в четверг, 29 декабря, мэр Киева Виталий Кличко и премьер-министр Владимир Гройсман открыли в Киеве детский сад № 791 в Дарницком районе.