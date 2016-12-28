Уровень доверия к полиции после реформы упал с 80% до 28% - эксперт

КИЕВ, 28 дек – РИА Новости Украина. Президент хочет сменить министра внутренних дел. Такую информацию со ссылкой на народного депутата Антона Геращенко – накануне опубликовал ряд СМИ. По словам Геращенко, представитель "Народного фронта" Арсен Аваков на посту министра внутренних дел не устраивает Петра Порошенко.

В парламенте еще летом зарегистрирован проект постановления об увольнении главы МВД, однако депутаты до сих пор его не рассматривали.

По каким причинам Аваков должен пойти в отставку, рассказал в эфире радиостанции Голос Столицы эксперт по вопросам правоохранительных органов

"В начале реформ были большие ожидания, и эти ожидания были связаны в первую очередь с качеством работы новой полиции, эти ожидания были и как на уровне политиков, так и на уровне общества в целом. И мы помним высокий уровень доверия к полиции, с началом реформы он достигал 80%, последний срез, который состоялся, сегодня говорят о 28%. Это реальная оценка уже реформ, которые происходят в нашей стране. И если сейчас сделать аналогичный срез после этих событий, которые произошли в столице Украины, то он подтвердит полный провал реформ и отсутствие какого-либо доверия к полиции, потому что вместо решения конфликтных проблем на уровне права, в решение этих проблем вмешались "титушки", и полиция осталась в стороне и не могла защитить наших граждан. И это является абсолютным провалом в деятельности работы в целом правоохранительной системы и полиции в частности", — считает эксперт.