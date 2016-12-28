Сочувствующие крушению Ту-154 снова несут цветы к Генконсульству РФ в Одессе

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Сочувствующие крушению российского Ту-154 в районе Сочи вновь несут цветы к зданию Генконсульства РФ в Одессе, сообщают местные СМИ.

Ранее представители "Правого сектора" уничтожили цветы, которые возложили возле здания Генконсульства России в Одессе в память о жертвах катастрофы Ту-154 под Сочи.

"Жители Одессы вновь принесли к зданию Генконсульства РФ цветы в память о 92 погибших в недавней катастрофе российского самолета Ту-154", — сообщает "Таймер".

timer-odessa.net Цветы у Генконсульства РФ в Одессе

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром, 25 декабря.

По российского данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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