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Киевский суд отложил рассмотрение дела против Плотницкого

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По данным СМИ, заседание состоится не ранее середины января: "Это связано с тем, что адвокат главаря ЛНР Игоря Плотницкого заболел". Данное дело рассматривается по существу с октября.
Заседание Подольского райсуда Киева по делу против главы ЛНР Игоря Плотницкого
РИА Новости Украина Евгений Котенко

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого на середину января, сообщает "112 Украина".

Надежда Савченко в Подольском райсуде Киева
РИА Новости Украина Евгений Котенко
Савченко в суде по делу главы ЛНР Плотницкого

"Слушание по этому делу отложили. Оно состоится не ранее середины января. Это связано с тем, что адвокат главаря ЛНР Игоря Плотницкого заболел", — сообщил телеканал со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Данное дело рассматривается по существу с октября. В частности, идет допрос потерпевших со стороны обвинения.

Ранее Плотницкого вызывали в Подольский районный суд Киева в качестве обвиняемого в незаконном лишении свободы или похищении, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу.

Плотницкий отказался являться по повестке в украинский суд для дачи показаний, и суд решил рассматривать дело заочно.

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