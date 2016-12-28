Киевский суд отложил рассмотрение дела против Плотницкого

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Подольский районный суд Киева перенес рассмотрение уголовного дела против главы самопровозглашенной Луганской народной республики Игоря Плотницкого на середину января, сообщает "112 Украина".

"Слушание по этому делу отложили. Оно состоится не ранее середины января. Это связано с тем, что адвокат главаря ЛНР Игоря Плотницкого заболел", — сообщил телеканал со ссылкой на корреспондента в зале суда.

Данное дело рассматривается по существу с октября. В частности, идет допрос потерпевших со стороны обвинения.

Ранее Плотницкого вызывали в Подольский районный суд Киева в качестве обвиняемого в незаконном лишении свободы или похищении, террористической деятельности и незаконном перемещении лиц через границу.

Плотницкий отказался являться по повестке в украинский суд для дачи показаний, и суд решил рассматривать дело заочно.