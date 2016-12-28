Луценко: причина потасовок из-за МАФов - несогласованность действий структур

КИЕВ, 28 дек — РИА Новости Украина. Потасовки во время демонтажа МАФов в Киеве произошли из-за несогласованности действий государственных структур, а именно полиции и коммунальщиков, заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко во время брифинга с мэром Киева Виталием Кличко, информирует "112 Украина".

По его словам, он полностью поддерживает политику ликвидации незаконных киосков или временных сооружений торговли в Киеве, но только законными методами.

"Тезис №1, с которым я пришел: Виталий Кличко- мой друг, но закон нужно обязательно выполнять. Поэтому должен происходить демонтаж законными методами. События возле Политехнического показали недостатки в этой работе. Они были связаны с тем, что все государственные структуры не сотрудничали в ходе абсолютно законного требования городского головы по устранению незарегистрированных, фактически незаконных, временных сооружений. В первую очередь мои замечания к киевской полиции, которая не обеспечила спокойную работу коммунальщиков по демонтажу. Второе мое замечание к коммунальщикам, которые вместо демонтажа повредили торговые точки. Даже незаконные повреждать нельзя", — сказал Луценко.

Генпрокурор поставил задание всем государственным структурам, городским властям, коммунальным службам, полиции, городской прокуратуре сотрудничать, чтобы 2 тыс. незаконных МАФов в Киеве были устранены в установленном законом порядке.

Напомним, с начала декабря в Киеве, в том числе и на "Политехе", продолжается масштабный снос киосков и МАФов. Способ борьбы с незаконными "ларьками", избранный муниципальной властью, уже спровоцировал массовые акции протеста и митинги предпринимателей.