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Аваков: будет создан международный центр по подготовке правоохранителей

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По словам Арсена Авакова, в новом международном центре в частности будут готовить миротворческие силы для направления в зону военной операции в Донбассе.
Арсен Аваков. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Власти Украины создадут международный центр по подготовке правоохранителей,  заявил министр внутренних дел Арсен Аваков во вторник на брифинге. По его словам,  в этом центре в частности будут готовить миротворческие силы для направления в зону военной операции в Донбассе.

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Аваков передал технику спасателям в Мариуполе

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"До 30 миллионов долларов мы планируем получить дополнительной помощи от наших партнеров для инвестиций в систему безопасности… Для международного центра подготовки правоохранителей в том числе. Где в том числе мы планируем готовить миротворческие силы, которые будут нам помогать в деоккупации Донбасса", – сказал Аваков.

Как сообщалось ранее, Министр внутренних дел Арсен Аваков и президент Mitsubishi Motors Corp Осами Месуко обсудили возможность снижения цены на автомобили Mitsubishi Outlander PHEV, которые должны быть поставлены в Украину для нужд Нацполиции по программе сотрудничества между правительствами Японии и Украины в правоохранительном секторе.

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