Добровольцы не согласовали торговую блокаду в Донбассе с Погранслужбой

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Члены добровольческих батальонов не согласовывали с Государственной пограничной службой Украины начало блокады торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей. Об этом сообщил пресс-секретарь Погранслужбы Олег Слободян.

Ранее в понедельник бойцы добровольческих батальонов объявили о начале торговой блокады самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которая, по их словам, будет длиться, пока не будут освобождены все украинские пленные. Организаторы акции пообещали организовать работу стационарных наблюдательных групп на официальных пунктах пропуска на линии разграничения, а также мобильных групп наблюдателей, которые будут контролировать другие участки "границы".

"Активисты, ветераны антитеррористической операции, которые сделали это заявление, к нам не обращались. Убежден, что любые действия могут иметь место, если, во-первых, эти действия не вредят вопросам национальной безопасности. Во-вторых, если они согласованы и выполняются в рамках заданных штабом антитеррористической операции и скоординированы с Вооруженными силами и другими правоохранительными органами. Поэтому, я думаю, если это будет происходить в таком правовом поле, то это возможно", — сказал Слободян в эфире телеканала "112 Украина" во вторник.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.