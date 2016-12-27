Почти 50% граждан за отношения с Донбассом, как с другими регионами - опрос

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Около половины населения Украины считает, что отношения с неподконтрольными Киеву территориями Донбасса, в случае возвращения их под контроль Киева, должны быть такими же, как и с другими областями страны, свидетельствуют результаты социологического опроса, представленного журналистам во вторник генеральным директором Киевского международного института социологии Владимиром Паниотто.

По результатам исследования, 46% населения считают, что отношения с неподконтрольными территориями должны быть такими же, как и с другими регионами страны, в случае их возвращения под контроль Киева. Вместе с тем 25% опрошенных выступают за более жесткий контроль со стороны государства в отношении этих территорий. Кроме того, 48% респондентов скорее всего не считают, что проводимая на Украине реформа местного самоуправления и децентрализация будут содействовать разрешению конфликта, а 31% — верят в эту возможность.

В ходе социологического исследования было опрошено 2039 респондентов в 110 населенных пунктах. Статистическая погрешность не превышает 3,3%.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года.