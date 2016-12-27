Закон об уголовном проступке облегчит работу следователей - Мартыненко

КИЕВ, 27 дек – РИА Новости Украина. В Министерстве внутренних дел заявляют, что в Украине выросла статистика раскрытия преступлений и снизились общие показатели преступлений. Правда, такого эффекта удалось достичь только в ноябре и декабре. Как заявляет спикер ведомства Артем Шевченко, статистика последних двух месяцев дает повод для сдержанного оптимизма.

По его словам, причина в повышении денежного обеспечения полицейских, это повлияло на их мотивацию. При этом, недавно, а именно в октябре, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в будущем криминогенная ситуация в стране будет только ухудшаться. Тогда, в качестве аргумента он называл закон Савченко. По его словам, это серьезный фактор нестабильности. Он отметил, что по "закону Савченко" в течение года уже освобождены 8 тысяч осужденных.

Председатель Общественного совета при Министерстве внутренних дел Украины Владимир Мартыненко в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал о работе следователей после реформы МВД.

"В связи с тем законодательством, по которому живет сегодня Украина, количество преступлений, которые нагружены на следователя, в среднем по стране является от 200 до 600 дел. Это очень большая нагрузка и здесь причиной является не только увольнение работников из органов Нацполиции, а и еще сегодня действующий Уголовный процессуальный кодекс. На сегодняшний день каждое преступление, по которому есть заявление, или каждое заявление должно расследоваться, причем по одинаковому алгоритму, и заявление по достаточно мелкому преступлению, и достаточно резонансное преступление, например, убийство. То есть нужно вносить изменения в УПК. Сейчас идет речь о принятии закона об уголовном проступке, где, в том числе, участковые, могли бы раскрывать преступления. Это значительно разгрузит работу следователей" — отметил Мартыненко.

Ранее сообщалось, что столичная полиция открыла уголовное производство по факту пожара на рынке у метро "Лесная".