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В школах Ивано-Франковска объявлен карантин

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Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (60)

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Как сообщает департамент образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета, учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях приостановлен с 26 декабря до 30 декабря 2016 года.
Девушка надевает маску в общественном транспорте. Архивное фото
УНИАН

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. В школах Ивано-Франковска с 26 декабря объявлен карантин по причине роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом с 26 декабря, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета.

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"С целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в городе Ивано-Франковске департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета приостанавливает учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях с 26 декабря до 30 декабря 2016 года. С 30 декабря в школах города начинаются запланированные каникулы", — говорится в сообщении.

Напомним, с прошлого понедельника также все школы Мариуполя закрылись на карантин из-за эпидемии гриппа. Как сообщалось ранее, за последние дни показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве возрос на 41,5%.

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