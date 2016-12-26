В школах Ивано-Франковска объявлен карантин

КИЕВ, 26 дек – РИА Новости Украина. В школах Ивано-Франковска с 26 декабря объявлен карантин по причине роста случаев заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ) и гриппом с 26 декабря, сообщили в департаменте образования и науки Ивано-Франковского городского исполнительного комитета.

"С целью предотвращения распространения заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей и подростков в городе Ивано-Франковске департамент образования и науки Ивано-Франковского городского совета приостанавливает учебно-воспитательный процесс в общеобразовательных и внешкольных учебных заведениях с 26 декабря до 30 декабря 2016 года. С 30 декабря в школах города начинаются запланированные каникулы", — говорится в сообщении.

Напомним, с прошлого понедельника также все школы Мариуполя закрылись на карантин из-за эпидемии гриппа. Как сообщалось ранее, за последние дни показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ в Киеве возрос на 41,5%.