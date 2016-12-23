Опрос: деятельностью Порошенко недовольны 82% украинцев

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Деятельностью президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% граждан страны, следует из обнародованных в пятницу данных соцопроса, проведенного группой "Рейтинг".

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По данным исследования, лишь 16% опрошенных довольны деятельностью главы украинского государства.

Деятельностью премьера Владимира Гройсмана также довольны только 16% респондентов, недовольны — 78%. Деятельностью председателя Верховной рады Андрея Парубия довольны почти 11% опрошенных, недовольны — 82%.

Опрос проводился с 8 по 18 декабря, было опрошено 2000 человек, статистическая погрешность не превышает 2,2 %.

Напомним, почти 70% украинцев считают ситуацию в стране напряженной, а 23% — взрывоопасной.