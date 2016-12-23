"Антимайдановцу" "Топазу" продлили арест еще на 2 месяца

Скриншот с видео на Youtube

КИЕВ, 23 дек — РИА Новости Украина. Игнат Кромской, более известный по прозвищу "Топаз", которого обвиняют по делу о массовых беспорядках при штурме Харьковской облгосадминистрации, останется под стражей еще на 2 месяца. Об этом сообщает "Медиапорт" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

22 декабря на очередном заседании Киевского районного суда Харькова Кромскому продлили арест на 60 суток. Следующее заседание состоится 27 января.

Харьковчанин Кромской был участником т.н. "антимайдана" в Мариинском парке в Киеве. Стал известен по позывному "Топаз" после появления в сети видео, снятого в лагере "антимайдана".

Кромской был задержан 28 марта 2014 г. в рамках уголовного производства, открытого по факту штурма Харьковской облгосадминистрации 1 марта. 29 марта 2014 года Ленинский райсуд Харькова избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. 7 апреля 2014 года Кромской сбежал из-под домашнего ареста.

25 апреля во время "Топаза" задержали сотрудники Службы безопасности Украины.