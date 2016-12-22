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Киев признали самым опасным городом Европы

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Среди городов Европы следом за Киевом в рейтинге находится Белград — 131-я позиция. Далее, на 124-й позиции стоят Афины, а столица Болгарии София расположилась на 118-й строке списка.
Киево-Печерская лавра
RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Международная компания Mercer, один из мировых лидеров в сфере консалтинга человеческих ресурсов по управлению персоналом, обнародовала свой Индекс качества жизни, важной составляющей которого является показатель личной безопасности.

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На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы.

Лидером списка был назван Киев, обвиненный в противостоянии с Россией, большом количестве опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины, Греция.

Напомним, в Киеве в начале недели произошли несколько громких инцидентов со стрельбой. Возле пункта обмена валют студент получил огнестрельные ранения предплечья и бедер; на Оболони вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире; сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие для задержания правонарушителей.

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