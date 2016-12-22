Киев признали самым опасным городом Европы

КИЕВ, 22 дек — РИА Новости Украина. Международная компания Mercer, один из мировых лидеров в сфере консалтинга человеческих ресурсов по управлению персоналом, обнародовала свой Индекс качества жизни, важной составляющей которого является показатель личной безопасности.

На его основе издание Business Insider подготовило список самых опасных городов Европы.

Лидером списка был назван Киев, обвиненный в противостоянии с Россией, большом количестве опасных протестов, а также разгуле краж. За столицей Украины следуют Белград, Сербия и Афины, Греция.

Напомним, в Киеве в начале недели произошли несколько громких инцидентов со стрельбой. Возле пункта обмена валют студент получил огнестрельные ранения предплечья и бедер; на Оболони вооруженный мужчина забаррикадировался в квартире; сотрудники полиции были вынуждены применить табельное оружие для задержания правонарушителей.