В России умер пятилетний мальчик, впавший в кому после удаления зуба

КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости Украина. Пятилетний мальчик, который в конце октября впал в кому после стоматологической операции в райцентре Каргасок Томской области, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.

"Мальчик вчера (в пятницу — ред.) днем скончался в больнице. Следователи уже осмотрели тело. Расследование возбужденного ранее уголовного дела продолжается", — сообщила собеседница агентства.

Следователи СК в Томской области в конце октября возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", после того как ребенок впал в кому.

По данным СК, бабушка в поселке Каргасок привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее он впал в кому. Ребенка транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация. Максимальная санкция возбужденной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, 5 ноября в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки по улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик. Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В понедельник около 12:00 дня мальчик был найден возле одного из одесских рынков.