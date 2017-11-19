наверх
19.11.201706:26
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    В России умер пятилетний мальчик, впавший в кому после удаления зуба

    (обновлено: )11101
    Бабушка привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее он впал в кому.
    Инструменты стоматолога
    flickr.com/Wolkenkratzer

    КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости Украина. Пятилетний мальчик, который в конце октября впал в кому после стоматологической операции в райцентре Каргасок Томской области, скончался в больнице, сообщила РИА Новости представитель Следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.

    "Мальчик вчера (в пятницу — ред.) днем скончался в больнице. Следователи уже осмотрели тело. Расследование возбужденного ранее уголовного дела продолжается", — сообщила собеседница агентства.

    Мальчик-сова, который поворачивает голову на 180 градусов
    Caters Clips / YouTube
    Зовите экзорциста. В Пакистане мальчик поворачивает голову на 180 градусов

    Следователи СК в Томской области в конце октября возбудили уголовное дело по статье "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей", после того как ребенок впал в кому.

    По данным СК, бабушка в поселке Каргасок привела пятилетнего внука на прием к стоматологу, чтобы вырвать зуб, однако в связи с тем что он активно сопротивлялся, было принято решение провести стоматологическую операцию под общим наркозом. После нее он впал в кому. Ребенка транспортировали в детскую городскую больницу №1 Томска, где он находился в отделении реанимации в состоянии комы.

    Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Каргасокской районной больнице изъята необходимая медицинская документация. Максимальная санкция возбужденной статьи УК РФ предусматривает лишение свободы на срок до двух лет.

    Напомним, 5 ноября в дежурную часть Малиновского отдела полиции г. Одессы поступило сообщение о том, что в обеденное время с детской площадки по улице Ицхака Рабина исчез 9-летний мальчик. Установлено, что сначала родители искали ребенка самостоятельно и вечером, когда их поиски не увенчались успехом, обратились в полицию. По данному факту было открыто уголовное производство по п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. В понедельник около 12:00 дня мальчик был найден возле одного из одесских рынков.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Елена Дьяченко о реинтеграции Донбасса. Видео
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Министр образования Лилия Гриневич
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Евгений Червоненко
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор