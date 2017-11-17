Песков заявил о "минировании" на маршруте Путина в Санкт-Петербурге

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил о 60 ложных звонках, звонившие заявляли о 50 взрывных устройствах, заложенных по пути следования президентского кортежа.

Путин в пятницу посетил Петербург и принял участие в Культурном форуме, встретился с деятелями культуры.

"Поступило около 60 звонков, которые сообщали ориентировочно о 50 взрывных устройствах, которые были заложены в разных объектах, в том числе по пути следования президентского кортежа и объектах рядом с теми местами, которые должен был посетить президент в Санкт-Петербурге", — сказал он.

Служба безопасности делала все, что можно делать в этой ситуации. Вместе с тем обращалось внимание на то, чтобы эта работа не создавала излишнего дискомфорта, добавил пресс-секретарь.

Они не повлияли на график президента, который был запланирован, отметил Песков.

"Это делали из-за границы. Это по-прежнему пока не установлено. С другой стороны сомнений в том, что рано или поздно будет установлено, сомнений нет. Это телефонные хулиганы, телефонные террористы, как угодно их можно называть. Рано или поздно, конечно, их найдут", — сообщил Песков.

В пятницу, 17 ноября, в полицию Киева в течение часа поступили анонимные сообщения о минировании более 10 объектов, в том числе центрального автовокзала, двух станций столичного метрополитена, здания телеканала и крупных торговых центров. Ни одно из этих сообщений в итоге не подтвердилось. Позже первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин заявил, что ""минеры" звонили с российской Lanc Telecom (Express Teleservice), которое принадлежит МТС Россия".