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    Россия

    Россия обвинила украинских кабанов в распространении чумы

    (обновлено: )7410
    По данным Россельхознадзора, охотники вблизи хутора Нижние Мельницы в пойме реки Оскол обнаружили шесть трупов диких животных, следи которых "вели с территории Украины".
    Кабан
    RIA News Дмитрий Дебабов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Россельхознадзор обнаружил зараженных АЧС (африканская чума свиней) животных в дикой фауне Белгородской области, сообщает ведомство в пятницу.

    Следы диких кабанов обнаружили в ходе обследования Уразовского охотничьего хозяйства Валуйского района, расположенного на границе с Украиной. Следы вели с территории Украины вглубь района. Проследив путь животных, охотники вблизи хутора Нижние Мельницы в пойме реки Оскол, обнаружили шесть трупов диких животных, отмечается в сообщении.

    Ветврач межрайонной ветлаборатории отобрал пробы патологического материала и направил в Белгородскую межобластную ветеринарную лабораторию. Исследования выявили в них наличие вируса АЧС, сообщает "Прайм".

    Свиньи
    RIA News Егор Еремов | Перейти в фотобанк
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    "В настоящее время на территории инфицированного объекта проводятся мероприятия по локализации вируса", — говорится в сообщении. Это не первый случай, когда обнаруживаются трупы кабанов в непосредственной близости от государственной границы с Украиной, напоминает российское ведомство.

    По данным Евросоюза, начиная с 2014 года по сегодняшний день в Украине зарегистрированы 239 вспышек АЧС среди домашних свиней и 30 среди диких кабанов, при этом в 2017 году распространение заболевания приняло более агрессивный характер, чем в предыдущие годы, подытожил Россельхознадзор.

    Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

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