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    Россия

    Минобороны РФ решило отстранить от службы военных с ожирением – источник

    (обновлено: )9020
    Ранее в СМИ появилась информация, согласно которой Минобороны РФ поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Ожидается, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет.
    Министерство обороны России
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Минобороны РФ решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовом ведомстве.

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    Ранее в некоторых интернет-СМИ появилась информация, согласно которой Минобороны поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Ожидается, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет.

    "Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение", — сказал собеседник агентства.

    Как сообщили на днях в Минздраве, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, за последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин.

    Ранее сообщалось, что ученые обнаружили три ключевых процесса, которые происходят в организме после перехода на низкокалорийную диету.

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