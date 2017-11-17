Минобороны РФ решило отстранить от службы военных с ожирением – источник

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Минобороны РФ решило отстранить от службы военнослужащих, страдающих ожирением, соответствующая директива разослана ответственным по кадрам всех частей, сообщил РИА Новости в пятницу источник в силовом ведомстве.

Ранее в некоторых интернет-СМИ появилась информация, согласно которой Минобороны поручило составить список военнослужащих с третьей и четвертой стадиями ожирения. Ожидается, что их отправят на врачебную комиссию, которая решит, годны ли они к службе или нет.

"Да, это правда. Была такая директива — всем доведена под роспись. Считаю, что это своевременное решение", — сказал собеседник агентства.

Как сообщили на днях в Минздраве, в России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, за последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин.

Ранее сообщалось, что ученые обнаружили три ключевых процесса, которые происходят в организме после перехода на низкокалорийную диету.