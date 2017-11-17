наверх
17.11.201716:31
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Россия

    Россия предупредила о терактах в Европе и США

    (обновлено: )22610
    В пресс-службе внешнеполитического ведомства РФ сообщили, что в Европе и США существует повышенная вероятность совершения терактов в период новогодних праздников - с 20 декабря по 20 января.
    Полиция в Цинциннати. Архивное фото
    Associated Press John Minchillo

    КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период новогодних праздников.

    "Европа, США – повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в сети микроблогов Twitter.

    twitter.com/mid_travel, 17 ноября 2017

    Читайте также: Украина где-то рядом с Сомали в глобальном рейтинге терроризма

    Ранее сообщалось, что в рейтинге The Global Terrorism Index Украина оказалась в списке стран с высоким уровнем терроризма, страна занимает 17-е место в мире. В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    НАБУ
    Кто здесь главный антикоррупционер? НАБУ vs НАПК
    Флаг Украины и герб России
    Реинтеграция Донбасса: разрыв дипотношений с РФ
    Памятник Шандору Петефи в Ужгороде
    Реформа образования: демарш Румынии и Венгрии
    Владимир Вятрович. Архивное фото
    Украина - Бандера - Польша: патриотизм и раздор