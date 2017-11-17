Россия предупредила о терактах в Европе и США

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел Российской Федерации предупредило россиян о повышенной вероятности совершения терактов в крупных городах в Европе и США в период новогодних праздников.

"Европа, США – повышенная вероятность совершения терактов в крупных городах в период новогодних праздников 20.12-20.01", — говорится в сообщении департамента Ситуационно-кризисного центра (ДСКЦ) российского МИД в сети микроблогов Twitter.

twitter.com/mid_travel, 17 ноября 2017

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Ранее сообщалось, что в рейтинге The Global Terrorism Index Украина оказалась в списке стран с высоким уровнем терроризма, страна занимает 17-е место в мире. В целом эксперты отнесли в список стран с "высоким" уровнем влияния терроризма на жизнь шесть государств: Ирак (10 баллов), Афганистан (9,4), Нигерию (9), Сирию (8,6), Пакистан (8,4), Йемен (7,9).