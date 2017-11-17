Шойгу выбрал себе пресс-секретаря по имени Россияна

КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую.

"Пятнадцатого ноября был приказ о назначении", – сказала Марковская в комментарии РИА Новости.

Как пояснила Марковская, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, в то время как Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года – корреспондент телеканала "Звезда".

Напомним, в августе Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс.