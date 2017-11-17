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    Россия

    Шойгу выбрал себе пресс-секретаря по имени Россияна

    (обновлено: )28611
    Тележурналистка Россияна Марковская работала на телеканале "Владивосток", а с 2015 года стала корреспондентом телеканала "Звезда".
    Пресс-секретарь министра обороны РФ Россияна Марковская
    Фото "Говорит Москва"

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Министр обороны России Сергей Шойгу назначил своим пресс-секретарем 26-летнюю тележурналистку Россияну Марковскую.

    Сара Сандерс
    Скриншот
    Новый пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс. Справка

    "Пятнадцатого ноября был приказ о назначении", – сказала Марковская в комментарии РИА Новости.

    Как пояснила Марковская, она будет работать в должности пресс-секретаря министра обороны, в то время как Игорь Конашенков остается директором департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны.

    Россияна Марковская родилась 6 января 1991 года, окончила факультет журналистики Дальневосточного федерального университета.

    Затем работала корреспондентом, ведущей новостей и автором программ телерадиокомпании "Владивосток", с 2015 года – корреспондент телеканала "Звезда".

    Напомним, в августе Администрация президента США Дональда Трампа назначила временно исполняющей обязанности директора по коммуникациям 28-летнюю Хоуп Хикс.

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