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    В РФ отреагировали на изменения в законе о ветеранах в Украине

    (обновлено: )527120
    МИД России назвал изменения в законе о ветеранах в Украине вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого.
    Здание МИД России
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 ноя — РИА Новости Украина. Изменения в законе о ветеранах в Украине — это оскорбление памяти погибших в Великой отечественной войне и неуважение к ныне живущим ветеранам, говорится в заявлении МИД России.

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    Также МИД РФ назвал изменения в этом законе вопиющим проявлением политики Киева, направленной на стирание исторического прошлого.

    "Все это является оскорблением памяти погибших во время Великой Отечественной войны, защищавших свою Родину, свои дома и семьи, а также неуважением к ныне живущим ветеранам. Забывать о том, что Великая Отечественная война была одновременно одной из самых трагических, а также самых героических страниц истории целого ряда народов, проживавших в Советском Союзе, воевавших бок о бок и отдавших жизни ради потомков – это проявление огромного неуважения к предкам и своей истории", — говорится в сообщении МИД РФ.

    Напомним, украинский парламент убрал из закона "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты" упоминание о Великой Отечественной войне, заменив его термином "Вторая мировая война".

    С 2015 года Верховная Рада Украины изменила официальное название Дня победы, вычеркнув из него упоминание о Великой Отечественной войне. Ранее полное название праздника звучало как "День Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 годов", а теперь он носит название "День Победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 годов".

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