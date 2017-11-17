"В знак протеста". В Мосгорсуде шесть человек вскрыли себе вены

КИЕВ, 17 ноя – РИА Новости Украина. Шесть человек, проходящих по делу о хулиганстве, в пятницу вскрыли себе вены в Мосгорсуде при продлении ареста, сообщил РИА Новости адвокат одного из фигурантов дела Мераб Телоян.

"Мой подзащитный Умар-Хаджи Идрисов и еще пять человек только что вскрыли себе вены в Мосгорсуде в знак протеста против продления им меры пресечения свыше 2,5 лет", — сказал Телоян.

По словам адвоката, его подзащитный обвиняется в хулиганстве. "Это было в 2015 году в ресторане Тануки, якобы они оскорбили чеченца, произошла драка", — добавил защитник, отметив, что прошло уже два года, а дело все не могут расследовать и продлевают фигурантам арест.

Как следует из электронной базы Мосгорсуда, сегодня вместе с Идрисовым продлялась мера пресечения в отношении Рамбека Мусрапилова и Шахмана Абдуева.

Официальным комментарием Мосгорсуда РИА Новости пока не располагает.

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