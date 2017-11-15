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    Россия

    Пассажирский самолет пропал с радаров на Дальнем Востоке в РФ

    (обновлено: )11710
    По предварительным данным, самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. На борту самолета находилось 7 человек, включая экипаж.
    Самолет Let L-410
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 15 ноя — РИА Новости Украина. Самолет Let L-410 пропал с радаров в Хабаровском крае  (РФ) в районе населенного пункта Нелькан, на борту находились 7 человек, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

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    Ранее собеседник агентства сообщал, что на борту находились 9 человек.

    "По предварительным данным, самолет Let L-410 совершил жесткую посадку в районе взлетной полосы у населенного пункта Нелькан. На борту самолета находилось 7 человек, включая экипаж. Самолет принадлежал местным авиалиниям", — сказал собеседник агентства.

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    По его словам, на место ЧП выехали спасатели.

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