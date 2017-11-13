"Загремел в ШИЗО". Осужденный в РФ Сенцов попал в изолятор на Ямале

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Осужденный в РФ к 20 годам заключения украинский кинорежиссер Олег Сенцов находится в штрафном изоляторе колонии "Белый медведь" в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщил руководитель международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

"Олег после этапирования в колонию загремел в ШИЗО", — написал Чиков в своем Telegram-канале, подтвердив также версию СМИ о том, что Сенцов находится в колонии строгого режима №8 в городе Лабытнанги. Исправительное учреждение известно под названием "Белый медведь".

По сведениям правозащитника, в колонию к Сенцову в понедельник ездил адвокат Дмитрий Динзе, представляющий его интересы. Юрист пока не комментирует РИА Новости подробности содержания своего клиента на Ямале.

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Украинский режиссер Олег Сенцов был приговорен судом РФ к 20 годам колонии по обвинению в организации терактов в Крыму. Этим приговором к 10 годам лишения свободы также был осужден Александр Кольченко. Еще два фигуранта этого дела, Алексей Чирний и Геннадий Афанасьев, ранее получили по семь лет заключения.