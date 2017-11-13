Российский МИД пожелал всем добра

КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел России поздравило всех с Всемирным днем доброты.

"Сегодня отмечается Всемирный день доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). МИД России желает всем добра", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского дипведомства.

МИД России/Twitter, 13 ноября 2017

Ранее был обнародован рейтинг счастливых стран, в котором Украина заняла 132 место из 157 позиций, а Россия — 49-е.