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    Россия

    Российский МИД пожелал всем добра

    (обновлено: )18320
    Внешнеполитическое ведомство России поздравило всех со Всемирным днем добра. На фотографии, размещенной в микроблоге в Twitter, изображен улыбающийся министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    Здание Министерство иностранных дел РФ Москвы
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя — РИА Новости Украина. Министерство иностранных дел России поздравило всех с Всемирным днем доброты.

    "Сегодня отмечается Всемирный день доброты, датой для которого был выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й конференции Всемирного движения доброты (World Kindness Movement). МИД России желает всем добра", — говорится в сообщении, опубликованном в Twitter российского дипведомства.

    МИД России/Twitter, 13 ноября 2017

    Ранее был обнародован рейтинг счастливых стран, в котором Украина заняла 132 место из 157 позиций, а Россия — 49-е.

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