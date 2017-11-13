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    В России назвали число межконтинентальных ракет, находящихся на вооружении

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    По словам командующего РВСН Сергея Каракаева, в настоящее время в состав группировки РВСН России входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности.
    Транспортно-пусковая установка межконтинентальных баллистических ракет Тополь-М. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 13 ноя – РИА Новости Украина. Порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет находятся на вооружении ракетных войск стратегического назначения РФ, сообщил в понедельник командующий РВСН Сергей Каракаев.

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    "В настоящее время в состав группировки РВСН входит порядка 400 межконтинентальных баллистических ракет с боевыми блоками различного класса и мощности", — сказал он в интервью газете "Красная звезда".

    Ранее сообщалось, что в РФ прошла тренировка по управлению Стратегическими ядерными силами России. С космодрома Плесецк боевой расчет Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) произвел пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Тополь" по полигону "Кура".

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