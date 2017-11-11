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    Россия

    В Москве ответили Киеву на идею о прекращении транспортного сообщения

    (обновлено: )1127131
    В Совфеде и Госдуме раскритиковали предложение представителя украинского президента в Крыму Бориса Бабина, который выступил за прекращение Украиной транспортного сообщения с Россией.
    Флаг Украины и герб России
    Думская.net

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Предложение о прекращении транспортного сообщения с Россией, которые звучат в Украине, являются очередной "непродуманной авантюрой" киевского режима, заявил РИА Новости зампред экономического комитета Совета Федерации Сергей Шатиров.

    Представитель украинского президента в Крыму Борис Бабин ранее выступил за прекращение Украиной транспортного сообщения с Россией "во избежание задержания украинцев".

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    РИА Новости Украина/Youtube
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    "Очередная непродуманная авантюра киевского режима налицо", — сказал Шатиров. Он отметил, что реализация этой инициативы больно ударит в первую очередь по гражданам самой Украины, а не россиянам.

    "Не мы ездим на Украину на заработки, а украинцы к нам. От прекращения транспортного сообщения между нашими странами пострадают обычные украинцы", — подчеркнул Шатиров, добавив, что ежедневно в Россию приезжают десятки тысяч украинцев.

    По его словам, в случае реализации этого предложения пострадает и украинский бюджет из-за сокращения доходов украинских граждан.

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    В свою очередь депутат "Единой России" Руслан Бальбек назвал идею Бабина "фантастической". "Виртуального полпреда Украины в Крыму посещают очередные фантастические идеи и навязчиво преследуют мысли о репрессии украинцев", — сказал Бальбек.

    При этом парламентарий отметил, что для него странно слушать "разглагольствования" о российской жизни от украинского полпреда в Крыму, который никогда не был на полуострове. 

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