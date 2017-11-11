Известный российский телеведущий найден мертвым

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Известного российского телеведущего Бориса Ноткина обнаружили мертвым, сообщил РИА Новости в субботу источник в правоохранительных органах.

"Телеведущего Бориса Ноткина нашли сегодня мертвым", — сказал собеседник агентства.

"По предварительным данным, телеведущий покончил с собой", — добавил источник. По его словам, рядом с телом Ноткина нашли ружье. Причины и обстоятельства его смерти устанавливают следователи.

Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает. В пресс-службе ГУМВД по Московской области агентству подтвердили факт обнаружения тела мужчины 1942 года рождения, не уточнив его имени.

Борис Ноткин — советский и российский телеведущий, член Академии российского телевидения. Один из руководителей канала "ТВ Центр". Руководитель и ведущий программы "Приглашает Борис Ноткин" на этом телеканале. Дважды номинировался на телевизионную премию "ТЭФИ" в 1995 и 1996 годах. Член общественного совета Российского еврейского конгресса.

Ранее мертвым был найден глава крымского управления Федеральной антимонопольной службы Тимофей Кураев.