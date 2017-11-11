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    Россия

    Путин дал оценку общению с Трампом

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    Путин - Трамп: вьетнамский саммит (116)

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    По мнению российского лидера, президент США - воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы. Такую характеристику он дал американскому лидеру, отвечая на вопрос, сталкивался ли он со знаменитым рукопожатием Трампа.
    Президент РФ В. Путин принял участие в саммите АТЭС
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе встреч ведет себя в высшей степени доброжелательно и корректно, он воспитанный и комфортный для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин.

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    "Не знаю про привычки, мы мало знакомы. Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно", — сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, сталкивался ли он со знаменитым рукопожатием Трампа.

    "Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы", — добавил российский президент.

    Говоря о встречах с лидерами других стран, в том числе Японии, Филиппин и Вьетнама, Путин отметил, что переговоры будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества.

    "С каждым есть своя специфика. Это было очень полезно, и уверен, будет иметь значение для практической работы с этими партнерами", — добавил Путин.

    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

    Ранее Путин объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись, — это связано и с графиками лидеров, и формальностями протокола.

    Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.

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