Путин дал оценку общению с Трампом

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп в ходе встреч ведет себя в высшей степени доброжелательно и корректно, он воспитанный и комфортный для совместной работы, заявил президент России Владимир Путин.

"Не знаю про привычки, мы мало знакомы. Президент США ведет себя в высшей степени корректно, доброжелательно", — сказал журналистам Путин, отвечая на вопрос, сталкивался ли он со знаменитым рукопожатием Трампа.

"Он воспитанный человек и комфортный в общении для совместной работы", — добавил российский президент.

Говоря о встречах с лидерами других стран, в том числе Японии, Филиппин и Вьетнама, Путин отметил, что переговоры будут иметь значение для дальнейшего сотрудничества.

"С каждым есть своя специфика. Это было очень полезно, и уверен, будет иметь значение для практической работы с этими партнерами", — добавил Путин.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп перед совместным фотографированием лидеров экономик форума Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС)

Ранее Путин объяснил, почему полноформатные переговоры с Трампом не состоялись, — это связано и с графиками лидеров, и формальностями протокола.

Первая личная встреча лидеров двух стран прошла в июле на саммите G20. Тогда также не было ясности о проведении полноценных переговоров. Знакомство лидеры начали в кулуарах саммита, поприветствовав друг друга рукопожатием. Позже состоялась полноценная встреча, разговор двух президентов продлился почти 2 часа 20 минут.