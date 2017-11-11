Путин и Трамп снова обменялись рукопожатием

КИЕВ, 11 ноя — РИА Новости Украина. Президент России Владимир Путин в субботу прибыл на первое рабочее заседание лидеров стран АТЭС во Вьетнаме.

Встреча проходит в конференц-центре гостиницы "Интерконтиненталь". Первым в зал зашел российский лидер, занял свое место за столом, затем вошел глава США. Он поприветствовал участников заседания, в том числе обменялся рукопожатием с Путиным.

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Также в этот день Путин примет участие в рабочем завтраке лидеров АТЭС.

Днем ранее Путин посетил встречу лидеров стран с членами Делового консультативного совета, а также торжественный прием. Российский и американский лидеры в пятницу заняли места на церемонии фотографирования рядом друг с другом. Трамп подошел к уже стоявшему там Путину. Они поприветствовали друг друга, в течение нескольких секунд они улыбались и жали друг другу руки.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп в ходе саммита АТЭС

Отдельная встреча лидеров РФ и США пока не согласована.