Обрушение дома в России. Число жертв возросло

КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда 9-этажого жилого дома в российском Ижевске тело четвертого погибшего.

Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

"Найдено тело четвертого погибшего. Всего пострадали восемь человек, четверо из них погибли", — сказал собеседник агентства.

По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир.

Минздрав Удмуртии ранее сообщал о трех погибших и четырех пострадавших, в том числе одном спасателе.

По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.