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    Россия

    Обрушение дома в России. Число жертв возросло

    (обновлено: )127
    По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир. В результате погибли 4 человека.
    Обрушение жилого дома в Ижевске
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Спасатели извлекли из-под завалов рухнувшего подъезда 9-этажого жилого дома в российском Ижевске тело четвертого погибшего.

    Обрушение жилого дома в Ижевске
    twitter.com/KatPavlova
    Обрушение жилого дома в России. Кадры с места ЧП

    Об этом сообщил РИА Новости источник в экстренных службах республики.

    "Найдено тело четвертого погибшего. Всего пострадали восемь человек, четверо из них погибли", — сказал собеседник агентства.

    По информации МЧС, при обрушении части жилого дома в Ижевске с первого по девятый этаж полностью разрушены 8 квартир.

    Минздрав Удмуртии ранее сообщал о трех погибших и четырех пострадавших, в том числе одном спасателе.

    По предварительной версии, причиной обрушения стал взрыв бытового газа.

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