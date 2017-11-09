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    Россия

    Россию не пригласили на Генассамблею ПАЧЭС в Киев

    (обновлено: )18705
    Сопредседатель парламентской делегации РФ от верхней палаты парламента Людмила Бокова заявила, что руководители Совфеда и Госдумы не получили приглашения на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет до конца этого года.
    Флаги Украины и России
    КГГА

    КИЕВ, 9 ноя — РИА Новости Украина. Председательствующая в Парламентской ассамблее организации Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС) Украина до сих пор не направила России приглашение на Генассамблею организации, которая состоится в конце года в Киеве, заявила на слушаниях в Совете Федерации в четверг сопредседатель парламентской делегации РФ от верхней палаты парламента Людмила Бокова.

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    Ранее руководитель российской делегации в ПАЧЭС, депутат Госдумы Михаил Емельянов рассказал, что Россия не сможет участвовать в Генассамблее ПАЧЭС в Киеве, поскольку Украина, как страна организатор, не направила соответствующее приглашение. По словам Емельянова, это первый подобный случай за всю 25-летнюю историю организации.

    "Руководители Совфеда и Госдумы не получили приглашения на Генассамблею ПАЧЭС, которая пройдет до конца этого года. Это беспрецедентный случай", — сказала Бокова.

    Она напомнила, Украина председательствует в организации во второй половине 2017 года.

    Парламентарий выразила сожаление в связи с неконструктивной позицией украинских коллег.

    В ПАЧЭС входят представители парламентов Албании, Армении, Азербайджана, Болгарии, Грузии, Греции, Молдавии, Румынии, России, Сербии, Турции и Украины.

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