Путину привезли послание от Макрона по Украине

КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман, который находится с визитом в Москве, сообщил, что привез президенту РФ Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, касающееся Украины.

"Я привез сюда сообщение нашего президента Путину. Оно касается Украины", — сказал Шевенман на встрече с членами комитета Совета Федерации по международным делам.

Он также подчеркнул важность исполнения минских соглашений всеми сторонами. "Нам нужно проявить инициативу в тот момент, когда будет назначено новое немецкое правительство", — добавил он, не пояснив, о какой инициативе идет речь.

Кроме того, Шевенман отметил положительное развитие отношений Москвы и Парижа в вопросе сотрудничества по Сирии. "Наши отношения развиваются положительно", — сказал он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.