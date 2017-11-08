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    Россия

    Путину привезли послание от Макрона по Украине

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    Президент РФ Владимир Путин и специальный представитель правительства Франции по вопросам отношений с Россией Жан-Пьер Шевенман
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Спецпредставитель Франции по отношениям с Россией Жан-Пьер Шевенман, который находится с визитом в Москве, сообщил, что привез президенту РФ Владимиру Путину послание от его французского коллеги Эммануэля Макрона, касающееся Украины.

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    "Я привез сюда сообщение нашего президента Путину. Оно касается Украины", — сказал Шевенман на встрече с членами комитета Совета Федерации по международным делам.

    Он также подчеркнул важность исполнения минских соглашений всеми сторонами. "Нам нужно проявить инициативу в тот момент, когда будет назначено новое немецкое правительство", — добавил он, не пояснив, о какой инициативе идет речь.

    Кроме того, Шевенман отметил положительное развитие отношений Москвы и Парижа в вопросе сотрудничества по Сирии. "Наши отношения развиваются положительно", — сказал он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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