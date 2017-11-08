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    Россия

    Россия представила ГА ООН проект резолюции о борьбе с прославлением нацизма

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    Резолюция о ликвидации расизма, расовой̆ дискриминации, ксенофобии и связанной̆ с ними нетерпимости была внесена в Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами.
    Заседание Генассамблеи ООН. Архивное фото
    Associated Press Richard Drew

    КИЕВ, 8 ноя — РИА Новости Украина. Россия представила Генеральной Ассамблее ООН проект резолюции по борьбе с расизмом и расовой дискриминацией и осуждающей прославление нацизма, сообщает корреспондент РИА Новости.

    Александр Каревин. Архивное фото
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    Резолюция о ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости была внесена в Третий комитет Генассамблеи ООН, занимающийся социальными и гуманитарными вопросами.

    По словам заместителя директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григория Лукьянцева, который презентовал проект, более чем за 70 лет после окончания Второй мировой войны "человечеству так и не удалось искоренить наследие нацистской идеологии".

    "Речь идет о настораживающем подъеме разного рода экстремистских группировок, прибегающих к актам насилия против людей с другим цветом кожи, лиц иного вероисповедания, иммигрантов и национальных меньшинств", — подчеркнул он в ходе презентации.

    В документе отражается "глубокая озабоченность по поводу участившихся попыток и действий, направленных на осквернение или разрушение памятников, воздвигнутых в память о тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконную эксгумацию или перенос останков таких лиц". В тексте осуждаются инциденты, связанные с прославлением и пропагандой идей нацизма. Также отмечается рост числа инцидентов расистского характера по всему миру.

    Проект резолюции также "безоговорочно осуждает любое отрицание или попытку отрицания Холокоста, а также все проявления религиозной нетерпимости".

    Россия ежегодно вносит проект резолюции о необходимости борьбы с героизацией нацизма, расовой дискриминацией и ксенофобией. Документ традиционно принимается Генеральной Ассамблеей большинством голосов.

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