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    Лавров: инцидент с мемориалом "Вечный огонь" в Киеве - неприемлемое кощунство

    (обновлено: )398100
    Министр иностранных дел РФ считает, что осквернение мемориала идет против европейских ценностей и принципов ООН.
    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"

    МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    В Киеве вандалы залили цементом Вечный огонь
    "Эспрессо ТВ"
    Новый акт вандализма. В Киеве "зацементировали" Вечный огонь

    Ранее СМИ сообщили, что неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Киевские власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.

    "Насчет осквернения мемориала "Вечного огня" в парке Славы в Киеве — это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

    "Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны на Украине — не редкость, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине", — отметил глава МИД РФ.

    Кроме того, Лавров считает, что Запад должен повлиять на Киев, чтобы "пресечь действия неонацистов в Украине".

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