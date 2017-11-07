Лавров: инцидент с мемориалом "Вечный огонь" в Киеве - неприемлемое кощунство

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Осквернение мемориала "Вечный огонь" в столице Украины является неприемлемым кощунством, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее СМИ сообщили, что неизвестные залили цементом мемориал "Вечный огонь" в парке Славы в Киеве. Киевские власти потребовали привлечь вандалов к ответственности.

"Насчет осквернения мемориала "Вечного огня" в парке Славы в Киеве — это кощунство, неприемлемое кощунство, которое идет против всех европейских ценностей, против тех принципов, которые лежат в основе ООН", — сказал Лавров на пресс-конференции во вторник.

"Подобные вещи, к сожалению, связанные с осквернением памятников Великой Отечественной войны на Украине — не редкость, и в этом проявляется неспособность киевского режима урезонить ультрарадикалов, урезонить неонацистов, которые себя очень комфортно чувствуют в сегодняшней Украине", — отметил глава МИД РФ.

Кроме того, Лавров считает, что Запад должен повлиять на Киев, чтобы "пресечь действия неонацистов в Украине".