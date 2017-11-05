В Москве на акции задержаны более 250 человек

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 5 ноября, в центре Москвы были задержаны более 200 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Москве.

По данным МВД, люди задержаны за нарушения общественного порядка на несанкционированной акции.

"За нарушение общественного порядка 5 ноября в центре Москвы задержаны 263 человека. Все они доставляются в территориальные отделы полиции для разбирательства и составления протоколов об административных правонарушениях", — сказал собеседник агентства.

twitter.com/protest_msk Задержание людей в Москве

В то же время, как сообщает "ОВД-Инфо", по состоянию на 15:00 известно о 310 задержанных на акциях "05.11.17" в Краснодаре, Красноярске, Перми, Ростове-на-Дону, Саратове, в Москве и Санкт-Петербурге.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 5 ноября, в Москве были эвакуировали более 11 тысяч человек из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" после анонимных звонков о "минировании".