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    Россия

    В Москве из торговых центров эвакуировали 11 тыс человек

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    Согласно уточняющим данным, из торгового центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе после угрозы взрывов выведено 11 тысяч человек.
    Автомобиль следственного комитета РФ. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 5 ноября, в Москве эвакуировали более 11 тысяч человек из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" после анонимных звонков о "минировании", сообщают РИА Новости.

    "Из торгового центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе после угрозы взрывов выведено 11 тысяч человек", — заявили в правоохранительных органах.

    Отмечается, что правоохранители проверяют все помещения торговых центров.

    Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" свадьбу друзей, эвакуированы 400 человек.

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