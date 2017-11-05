В Москве из торговых центров эвакуировали 11 тыс человек

КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. В воскресенье, 5 ноября, в Москве эвакуировали более 11 тысяч человек из ТЦ "Европейский" и "Дисконт" после анонимных звонков о "минировании", сообщают РИА Новости.

"Из торгового центра "Европейский" на площади Киевского вокзала и "Дисконт" на улице Орджоникидзе после угрозы взрывов выведено 11 тысяч человек", — заявили в правоохранительных органах.

Отмечается, что правоохранители проверяют все помещения торговых центров.

Напомним, в Киеве мужчина "заминировал" свадьбу друзей, эвакуированы 400 человек.