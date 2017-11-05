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    Россия

    В России вступили в силу новые правила провоза ручной клади в самолете

    (обновлено: )15
    В соответствии с новым законом, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, не будет прикрепляться бирка "ручная кладь".
    Пассажир с чемоданом
    RIA News Алексей Куденко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 ноя — РИА Новости Украина. Изменения в Федеральные авиационные правила (ФАП) в части провоза ручной клади в самолетах, в соответствии с которыми теперь пассажирам придется внимательнее выбирать, что взять с собой на борт, вступают в силу.

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    Ранее был принят закон, разрешающий авиакомпаниям продавать билеты по безбагажным тарифам. Теперь перевозчики могут предложить пассажирам невозвратные билеты, которые не будут включать в себя норму бесплатного багажа, а только ручную кладь. При этом возвратные тарифы должны в обязательном порядке включать бесплатный багаж.

    В соответствии с новым законом Минтранс РФ подготовил поправки в Федеральные авиационные правила. Так, норма бесплатного провоза ручной клади, установленная авиакомпанией, не может быть меньше пяти килограммов. Помимо этого, пассажир сможет взять с собой рюкзак, дамскую сумку или портфель с вложенными в них вещами, верхнюю одежду, букет цветов, детское питание для ребенка во время полета, костюм в портпледе, детскую люльку или коляску при перевозке ребенка, костыли, трости, ходунки, роллаторы и иные технические средства реабилитации, складную кресло-коляску, лекарственные препараты и товары, купленные в магазинах duty free.

    При этом вес и габариты рюкзака и пакетов с товарами из магазинов duty free Минтранс предлагает авиакомпаниям устанавливать самостоятельно.

    Кроме того, теперь при регистрации на рейс или посадке в салон перевозчики могут потребовать от пассажира взвесить его ручную кладь. На вещи, находящиеся при пассажире, также не будет прикрепляться бирка "ручная кладь".

    Ранее сообщалось, что на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро некоторые делегации не получили свой багаж.

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