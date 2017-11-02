В Москве продолжат рассматривать спор "Татнефти" к Украине на $144 млн

КИЕВ, 2 ноя — РИА Новости Украина. Арбитражный суд Москвы проведет в четверг повторные предварительные слушания по заявлению "Татнефти", требующей признать и привести в исполнение на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов.

Предыдущее заседание 17 октября, как пояснила судья Ольга Лежнева, было отложено в связи с необходимостью изучить семь заявленных Украиной ходатайств — о прекращении производства по делу, о приостановлении производства по делу и об отложении предварительных слушаний в связи с ненадлежащим извещением Украины о судебном разбирательстве.

Спор "Татнефти" и Украины связан с компанией "Укртатнафта", созданной в 1994 году для поставок сырья на Кременчугский нефтеперерабатывающий завод. Со стороны Украины в уставный капитал компании был передан сам НПЗ, со стороны Татарстана — акции добывающих компаний и денежные средства. Однако в 2007 году Татарстан, который вместе с "Татнефтью" контролировал 55,7% акций "Укртатнафты", потерял контроль над компанией, а в 2009 году по решениям украинских судов российская доля в предприятии сократилась до нуля. После этого "Татнефть" инициировала судебное разбирательство.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего около 144 миллионов долларов. Апелляционный суд Парижа в ноябре 2016 года отклонил апелляционную жалобу Украины на это решение международного арбитража. В арбитраже Москвы "Татнефть" требует признать и исполнить в России решение арбитража ad hoc.

Столичный арбитраж рассматривает дело повторно. При первом рассмотрении суд в июне прекратил производство по делу. Он согласился с доводами Украины о том, что на нее в этом деле распространяется судебный иммунитет, а также о том, что отсутствует эффективная юрисдикция суда, поскольку в Москве нет имущества должника, на которое можно было бы в случае необходимости обратить взыскание для исполнения судебного акта.

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Арбитражный суд Московского округа, рассмотрев в августе кассационную жалобу "Татнефти", отменил определение нижестоящего суда и отправил дело на новое рассмотрение в первую инстанцию. Окружной суд установил, что Украина отказалась от судебного иммунитета, заключив арбитражное соглашение с Россией, и этот отказ распространяется не только на сам арбитражный процесс, но и на процедуры признания и приведения в исполнение арбитражного решения. По мнению кассационной инстанции, у ответчика также имеется имущество в Москве, в частности переданные ему здания.

Верховный суд России, как следует из опубликованного 1 ноября определения, отклонил кассационную жалобу Украины в лице Министерства юстиции, просившей отменить постановление окружного суда и оставить в силе определение первой инстанции. "Учитывая, что суд первой инстанции прекратил производство по заявлению общества, а суд кассационной инстанции решение по существу спора не принимал, факт существенного нарушения прав заявителя отсутствует. При новом рассмотрении… заявитель… не лишен возможности приводить свои доводы по всем возникающим в ходе рассмотрения дела вопросам", — указала высшая судебная инстанция.

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Напомним, на днях сообщалось, что в Москве был задержан экс-глава "Нафтогаз Украина", бывший глава Государственного управления делами Игорь Бакай, которому вменяют хищение у холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова.