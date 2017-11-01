Россия отклонила жалобу Украины в споре о выплате "Татнефти" $144 млн

КИЕВ, 1 ноя — РИА Новости Украина. Верховный суд России решил не пересматривать постановление нижестоящего суда, подтвердившего полномочия арбитража Москвы на рассмотрение заявления "Татнефти", которая требует признать и исполнить на территории России решение международного арбитража о взыскании с Украины 144 миллионов долларов.

Как следует из информации в картотеке арбитражных дел, ВС РФ отклонил кассационную жалобу Украины на постановление арбитражного суда Московского округа и отказался передавать дело для пересмотра в Судебную коллегию ВС по экономическим спорам.

Международный коммерческий арбитраж ad hoc (специально созданный для разрешения спора — ред.) в июле 2014 года в Париже вынес решение по иску "Татнефти" к Украине, обязав ответчика выплатить компании 112 миллионов долларов в качестве компенсации за нарушения межгосударственного соглашения о защите инвестиций, а также проценты на эту сумму, всего около 144 миллионов долларов.