Экс-главе "Нафтогаза Украины" вменяют хищение сотен миллионов рублей

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Полиция и ФСБ задержали в Москве подозреваемого в хищении 630 миллионов рублей у одного из горно-металлургических холдингов.

Об этом сообщила журналистам во вторник официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Как уточнил РИА Новости источник в правоохранительных органах, задержанным является экс-глава украинского "Нафтогаза" Игорь Бакай, которому вменяют хищение у холдинга "Металлоинвест" Алишера Усманова. Официально эти данные полиция не подтверждает.

"Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУМВД по Москве совместно с сотрудниками ФСБ РФ задержали учредителя коммерческой организации, подозреваемого в хищении более 630 миллионов рублей одного из горно-металлургических холдингов", — сказала Волк.

Установлено, что бизнесмен заключил договор займа на сумму более 630 миллионов рублей. Однако обязательства по погашению займа выполнены не были, а полученными деньгами подозреваемый "распорядился по своему усмотрению".

Ранее сегодня стало известно, что Таганский суд Москвы заключил Бакая под стражу. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет заключения. Комментариями его защиты РИА Новости пока не располагает.