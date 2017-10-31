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    Массовая гибель нерп зафиксирована на Байкале

    (обновлено: )24
    По данным местных специалистов, на телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. При этом данных об эпидемии тоже не поступало.
    Озеро Байкал. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Более 130 мертвых нерп без следов повреждений обнаружено на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии (РФ), сообщили РИА Новости в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

    Дым из труб. Архивное фото
    RIA News Максим Богодвид | Перейти в фотобанк
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    "На вечер 30 октября общее число найденных мертвых животных 132 особи. Они обнаружены на берегу Байкала в Иркутской области и Бурятии. На телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. По результатам данных специалистов, данных об эпидемии тоже пока нет", — сказала представитель территориального Росприроднадзора Ирина Шушакова.

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    Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в конце прошлой недели служба ветеринарии региона и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" организовали выезд для установления факта гибели нерпы. Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.

    Ранее сообщалось, что со дна Байкала подняли самолет, вертолет и почти сто авто. 

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