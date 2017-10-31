Массовая гибель нерп зафиксирована на Байкале

КИЕВ, 31 окт — РИА Новости Украина. Более 130 мертвых нерп без следов повреждений обнаружено на берегах Байкала в Иркутской области и Бурятии (РФ), сообщили РИА Новости в Байкальском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

"На вечер 30 октября общее число найденных мертвых животных 132 особи. Они обнаружены на берегу Байкала в Иркутской области и Бурятии. На телах нет механических повреждений, что говорит о том, что вряд ли животные убиты. По результатам данных специалистов, данных об эпидемии тоже пока нет", — сказала представитель территориального Росприроднадзора Ирина Шушакова.

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Ранее в пресс-службе правительства Иркутской области сообщили, что в конце прошлой недели служба ветеринарии региона и ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" организовали выезд для установления факта гибели нерпы. Погибшие животные обнаружены на участке протяженностью 77 километров между портом Байкал и поселком Култук.

Ранее сообщалось, что со дна Байкала подняли самолет, вертолет и почти сто авто.