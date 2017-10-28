В России пьяный священник на иномарке сбил велосипедистку - СМИ

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КИЕВ, 28 окт – РИА Новости Украина. Автомобиль Nissan Primera, за рулем которого, по данным местных СМИ, находился пьяный священник, сбил женщину на велосипеде в городе Шуе Ивановской области.

ДТП с участием автомобилиста и велосипедиста, по данным региональной Госавтоинспекции, произошло в минувший четверг в 20.50 на улице Свердлова города Шуи. Иномарка сбила женщину на велосипеде. Пострадавшая с травмами головы была доставлена в центральную районную больницу.

По данным местного издания kineshemec.ru, за рулем автомобиля находился один из священников Кинешемской епархии.

"Священник в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения. На него составлен ряд административных протоколов", — сообщает издание.

РИА Новости пока не располагает комментарием епархии.

Ранее сообщалось, что патрульные полицейские на служебном авто сбили пешехода в Киеве.